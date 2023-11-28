Захарова заявила, что эвакуация россиян из Газы продолжится после гуманитарной паузы

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что "подавляющее большинство граждан, которые подали заявки на вывоз, уже эвакуированы"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит эвакуацию граждан из сектора Газа после завершения гуманитарной паузы. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с объявлением гуманитарной паузы эвакуационные мероприятия всех стран приостановлены. Как только гуманитарная пауза завершится, эвакуация продолжится, - отметила дипломат. - Но подчеркну, что подавляющее большинство граждан, которые подали заявки на вывоз, уже эвакуированы".

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила ТАСС, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на вывоз иностранных граждан из Газы по-прежнему не работает из-за объявленной гуманитарной паузы. Она отметила, что на данный момент порядка 200 человек, включая граждан РФ и членов их семей, находятся в российском списке на эвакуацию.