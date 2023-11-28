В Думу внесли проект постановления об отмене пленарного заседания 21 декабря

Депутаты рассмотрят его на пленарном заседании 30 ноября

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты проект постановления об отмене пленарного заседания 21 декабря. Текст документа размещен в думской электронной базе.

"Отменить заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 21 декабря 2023 года", - отмечается в документе.

Предполагается, что депутаты рассмотрят проект постановления на пленарном заседании 30 ноября.

Согласно распорядку работы депутатов на осеннюю сессию, неделя с 18 по 24 декабря будет последней неделей пленарных заседаний. Затем депутаты планируют работать с избирателями в регионах до окончания осенней сессии 31 декабря.