Небензя считает, что двойные стандарты Запада ярче всего проявляются по отношению к Сирии

Как заявил постпред России при ООН, Запад отказывает республике в праве на самооборону

ООН, 28 ноября. /ТАСС/. Двойные стандарты западных стран ярче всего проявляются применительно к Сирийской Арабской Республике (САР), Запад отказывает Сирии в праве на самооборону. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Применительно к САР ярче всего проявляются вопиющие двойные стандарты западных стран. Безосновательно утверждая за Израилем - оккупирующей державой - некое право на самооборону в отношении оккупированной палестинской территории, они очевидно отказывают в таком праве сирийцам и тем же ливанцам, когда израильтяне произвольно атакуют их территории, провоцируя, помимо прочего, новые волны внутренне перемещенных лиц, - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. - Так, израильские ВВС только за последний период не только неоднократно атаковали международные аэропорты в Дамаске и Алеппо, которые служат основными воротами для ввоза в Сирию ооновской помощи, но и наносили удары в районе Дейр-эз-Зора, Бу-Кемаля и на Голанских высотах".

Глава российского постпредства отметил, что последний авиаудар Израиля по территории Сирии был нанесен 26 ноября. "Расцениваем продолжающиеся удары по территории САР как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права. Решительно осуждаем происходящее. В этих условиях показательным является молчание наших западных коллег, которые не могут не понимать риски, прямо вытекающие из подобных безрассудных действий", - подчеркнул Небензя.

26 ноября сирийская правительственная радиостанция Sham FM сообщила, что израильские силы нанесли удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска. Ранее радио сообщало о взрывах в пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия.