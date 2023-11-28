Рябков обсудил с послом Ирана взаимодействие в БРИКС и ядерную сделку

Как указали в МИД РФ, стороны также обсудили ряд других актуальных международных проблем

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил на встрече с послом Ирана Каземом Джалали взаимодействие стран в БРИКС и проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Были обсуждены вопросы российско-иранского взаимодействия в БРИКС, проблематика СВПД, а также ряд других актуальных международных проблем", - говорится в сообщении МИД РФ.

В августе этого года 23 страны официально подали заявки на вступление в БРИКС. В настоящее время в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На саммите 22-24 августа приглашение вступить в БРИКС с 1 января 2024 года получили Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.