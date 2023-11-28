Глава Якутии предложил Путину посетить республику

Айсен Николаев отметил, что Якутия поменялась благодаря президенту и "идет вперед"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить регион. Об этом он заявил на видеоконференции с участием президента, посвященной открытию медицинских объектов в регионах.

В Якутии в селе Ытык-Кюель во вторник открылась новая поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в день.

"Огромное спасибо вам, Владимир Владимирович, за вашу поддержку. Давно вы в Якутии не были, уже 10 лет, приезжайте. Якутия поменялась благодаря вам и идет вперед", - сказал глава региона.

"Якутия меняется благодаря тем, кто живет в Якутии, прежде всего, ну и [благодаря] административным командам", - ответил Николаеву президент.

Он обратился к Николаеву с вопросом, как правильно называть жителей села: ытык-кюльцы или ытык-кюельцы. Глава региона ответил, что правильно называть жителей ытык-кюльцами. "Всем ытык-кюльцам - самые наилучшие пожелания. Надеюсь, что они будут пользоваться новым объектом здравоохранения, это пойдет на пользу всем жителям", - сказал глава государства.

"Но таких объектов у нас на селе в целом должно быть, конечно, гораздо больше и в Якутии, и в других регионах Российской Федерации. Будем работать, программа есть - надо ее выполнять", - подчеркнул президент.