Мединский: Киев сейчас сам признается в том, что управляется извне

Украинский политик Давид Арахамия ранее сообщил, что после стамбульских переговоров в Киев приехал на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и предложил не подписывать договор с РФ, а "просто воевать"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Украинские власти сейчас сами признаются, что они несамостоятельны - решения им диктуются извне, заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

Так он прокомментировал слова украинского политика Давида Арахамии о том, что после стамбульских переговоров между представителями России и Украины в Киев приехал Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании на тот момент) и предложил не подписывать составленный договор, а "просто воевать".

"Наш президент [Владимир Путин] неоднократно говорил, что нынешняя киевская власть при принятии важнейших политических решений не является ни суверенной, ни самостоятельной. Теперь мы видим, что они сами в этом признаются. Они сами вынуждены признаваться в том, что управляются извне. Так что, как всегда, президент оказался прав", - констатировал Мединский, отвечая на вопрос ТАСС.

Переговоры в Стамбуле проходили весной 2022 года. Российскую делегацию возглавлял Мединский. Как пояснял впоследствии президент России Владимир Путин, стороны даже составили и парафировали проект договора, однако Киев "выбросил его на свалку истории".