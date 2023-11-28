Мединский заявил, что РФ никогда не имела цели завоевания Украины

Помощник президента РФ подтвердил, что Москва требовала от Киева на проходивших весной 2022 года переговорах отказа этой страны от вступления в НАТО

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не имела цели завоевания Украины, это Запад и украинский президент Владимир Зеленский развязали полномасштабные боевые действия. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия", - сказал он.

При этом Мединский подтвердил, что Москва требовала от Киева на проходивших весной 2022 года переговорах отказа этой страны от вступления в НАТО. "Но я подчеркну, что, помимо этого, в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса", - указал помощник президента.

"Кроме этого, я добавлю, что, собственно, предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах и был передан в Киев, и это именно тот текст договора, который показывал Владимир Владимирович [Путин] на встрече с руководителями африканских государств. Тот текст договора, который мог остановить военные действия", - отметил Мединский.

Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Россия на переговорах с Украиной в 2022 году требовала от нее внеблокового статуса по типу Финляндии.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных вооружений, включая ядерное. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.