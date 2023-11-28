28 ноября, 17:32,
обновлено 28 ноября, 17:51
Военная операция на Украине

Мединский заявил, что РФ никогда не имела цели завоевания Украины

Помощник президента РФ подтвердил, что Москва требовала от Киева на проходивших весной 2022 года переговорах отказа этой страны от вступления в НАТО

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия никогда не имела цели завоевания Украины, это Запад и украинский президент Владимир Зеленский развязали полномасштабные боевые действия. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

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"Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия", - сказал он.

При этом Мединский подтвердил, что Москва требовала от Киева на проходивших весной 2022 года переговорах отказа этой страны от вступления в НАТО. "Но я подчеркну, что, помимо этого, в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса", - указал помощник президента.

"Кроме этого, я добавлю, что, собственно, предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах и был передан в Киев, и это именно тот текст договора, который показывал Владимир Владимирович [Путин] на встрече с руководителями африканских государств. Тот текст договора, который мог остановить военные действия", - отметил Мединский.

Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Россия на переговорах с Украиной в 2022 году требовала от нее внеблокового статуса по типу Финляндии.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных вооружений, включая ядерное. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным. 

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