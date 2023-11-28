О России в авангарде и борьбе за суверенитет. Путин выступил на Всемирном русском соборе

Прочный миропорядок невозможен без сильной и суверенной России, которая сейчас находится "в авангарде формирования более справедливого мироустройства". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет отстаивать свой суверенитет, чтобы защитить основные ценности Русского мира, призвал сделать многодетность в стране нормой и назвал нынешнюю борьбу Москвы за свою безопасность и благополучие национально-освободительной.

ТАСС собрал основные заявления российского лидера.

О единстве и многообразии России

"У нас большая многоликая страна, и в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал".

Западу, где русофобия и другие формы расизма и неонацизма стали "практически официальной идеологией", "в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия". Поэтому там "вновь запустили старую шарманку: мол, Россия - это тюрьма народов, а сами русские - народ рабов".

Россияне никому не дадут разобщать свою страну и "соответствующим образом" отреагируют на "вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты": "Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна".

О Русском мире

"Русский мир - это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир - это Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, это современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава".

О национально-освободительной борьбе

Москва ведет битву, которая носит "без всякого преувеличения национально-освободительный характер": "Мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией - сильной, независимой державой, страной-цивилизацией".

Российские военные сейчас защищают подлинную свободу своего народа: "В нашей традиции человек не может чувствовать себя свободно, если несвободны его близкие, дети, его отчизна".

Россия "в авангарде формирования более справедливого мироустройства" сражается не только за свою свободу, но за свободу всего мира: "Именно наша страна, Русский мир, как не раз бывало в истории, преградила путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство <...>. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона <...> дряхлеет, она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих".

"Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен".

О подлинных ценностях

Российское общество "отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям", в отличие от Запада, где классическое образование заменяют "какими-то "гендерными" или тому подобными <...> лженауками".

России нужна "целостная система просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура", "мудрое слово духовных пастырей".

Преодолеть демографические проблемы страны невозможно только с помощью выплат, пособий и льгот: "Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России".

О церкви

"Церковь отделена от государства", но "нельзя отделить церковь от общества и от человека". Традиционные религии должны участвовать в просвещении и укреплении нравственных и семейных ценностей.

О вкладе бизнеса

Российские бизнесмены помогли пережить стране "санкционный блицкриг" Запада, и она нарастит поддержку предпринимательства: "Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров". "Национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам становится суверенным".

О справедливости

Суверенная российская экономика должна быть справедливой, но не скатываться к "уравниловке": "Справедливость - это прежде всего достойные условия для жизни, современные объекты культуры, здравоохранения, спорта. Это квалифицированная, хорошо оплачиваемая работа, высокий общественный престиж рабочего, инженера, учителя, врача, художника, деятеля культуры, предпринимателя, каждого добросовестного специалиста, мастера. Равные и широкие возможности для учебы, для жизненного старта, для самореализации молодежи".

О постсоветских конфликтах