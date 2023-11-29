Премьеры РФ и Белоруссии соберут в Москве Совет министров Союзного государства

Заседание станет уже 53-м по счету, предыдущее состоялось в марте

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко проведут в Москве очередное заседание Совета министров Союзного государства.

Оно станет уже 53-м по счету. Предыдущее состоялось в марте этого года - тоже в Москве.

На встрече будет рассмотрено, как выполняются ключевые договоренности между Москвой и Минском. Это, в частности, положения Договора о создании Союзного государства, 28 союзных программ, Стратегия научно-технологического развития до 2035 года, Концепция миграционной политики, совместные проекты в сфере образования и культурно-гуманитарной области.

Как отмечали в аппарате правительства РФ, союзные программы направлены на сближение законодательства России и Белоруссии в различных сферах и "закладывают основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства". Указывается, что выполнено почти 90% мероприятий.

Также на заседании предполагается одобрить планы сотрудничества на 2024-2026 годы и принять некоторые решения, направленные на дальнейшее углубление интеграции.

Многоплановое сотрудничество

В аппарате российского кабмина указывали, что РФ является ведущим торговым партнером Белоруссии. Так, в 2022 году товарооборот между странами вырос на 13% - до 3,05 трлн рублей. А за январь - сентябрь этого года объем взаимной торговли увеличился еще на 8% - до 3,2 трлн рублей.

В правительстве РФ также отмечали, что для укрепления финансового, экономического и технологического суверенитета Союзного государства две страны совместно противодействуют санкциям.

Ведется работа по углублению российско-белорусской промышленной кооперации. Налажена регулярная перевалка белорусских экспортных грузов с использованием российской инфраструктуры, Белорусская атомная станция в Островеце построена по российскому дизайну - она будет обеспечивать около 40% потребностей страны в электроэнергии.

Торгово-экономические связи с Белоруссией поддерживают 80 субъектов РФ, а с 2014 года в странах проводятся форумы регионов. Прочные контакты налажены и в гуманитарной сфере - между образовательными, научными, культурными, спортивными и общественными организациями. Регулярно страны проводят дни культуры, гастроли известных коллективов и тематические фестивали. Учреждены премии Союзного государства, которые вручаются гражданам РФ и Белоруссии за вклад в развитие литературы, искусства, науки и техники.

В Совмин Союзного государства входят премьеры России и Белоруссии, министры иностранных дел, экономики и финансов. Также в него включены госсекретарь Союзного государства и руководители основных отраслевых органов управления.

Для координации совместной работы функционирует совместная Группа высокого уровня Совмина. Ее сопредседателями являются вице-премьер РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.