Госдума заслушает Любимову, обсудит соглашение с Оманом и защиту прав работников

Министр культуры России выступит с государственным докладом о состоянии культуры в стране и ходе реализации государственной культурной политики в РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании планирует заслушать доклад министра культуры РФ Ольги Любимовой, обсудить законопроекты о ратификации некоторых международных договоров, выплате процентов с неначисленной задержанной зарплаты, а также проект о развитии туризма.

Министр культуры РФ выступит с государственным докладом о состоянии культуры в стране и ходе реализации государственной культурной политики в России.

Также парламентарии обсудят проект о ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Султаната Оман об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и борьбе с уклонением от налогов, а также протокол к нему. Соглашением обеспечиваются условия, при которых юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Также в блоке ратификаций - протокол №2 о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Пакистана об урегулировании задолженности Пакистана перед РФ по ранее предоставленным кредитам. Оба проекта были внесены на рассмотрение Госдумой правительством РФ.

Законопроект о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством РФ 5 октября. Документ вносит изменения в статью 236 Трудового кодекса РФ. Он подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который установил, что часть первая статьи не соответствует Конституции России.

Согласно действующим нормам, работодатель обязан выплатить работнику проценты, если зарплата была начислена позже положенного срока или сумма была неполной. В пояснительной записке отмечается, что часто при рассмотрении трудовых споров суды принимают решение, обязывая работодателей выплатить проценты непосредственно с начисленных работнику выплат, не применяя статью 236 кодекса к суммам, которые не начислялись и право на которые стало предметом спора.

Развитие туризма

Законопроект, наделяющий организации по развитию туризма правом совершать сделки с находящимися в собственности РФ земельными участками в целях создания объектов туристской индустрии, внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 13 октября.

Документом вносятся изменения в закон "О содействии развитию жилищного строительства". Законопроект подготовлен в соответствии с общенациональными целями РФ и инструментами развития туризма в РФ, предусмотренными стратегией развития туризма до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства.

Предполагается, что изменения позволят корпорации "Туризм.РФ" выступать агентом РФ и от своего имени совершать сделки с находящимися в федеральной собственности земельными участками. Кроме того, ей предложено разрешить проводить аукционы на право заключения договоров аренды находящихся в федеральной собственности земельных участков для целей развития туризма. Корпорации "Туризм. РФ" была создана в 2020 году по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Как подчеркивается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит сформировать унифицированный подход к реализации инвестиционных проектов в целях развития туризма и сократить время на выделение земельных участков, считают авторы.