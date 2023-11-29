Рябков считает РФ способной сдерживать США и не вовлекаться в гонку вооружений

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также отметил, что нет никаких проектов, которые могли бы заменить ДСНВ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Возможности России позволяют обеспечить гарантированное сдерживание США и предотвращать провокации Запада, не вовлекаясь в гонку вооружений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

"По ряду направлений у нас большие технологические заделы. Об этом неоднократно говорил и президент [РФ Владимир Путин], и наши военные высшие руководители высказывались по этому поводу вполне предметно. Так что я думаю, что в сочетании с комплексом мероприятий по гарантированному обеспечению интересов нашей безопасности по самым разным направлениям мы сможем, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, всегда чувствовать себя уверенными и обеспечивать гарантированное сдерживание США и их сателлитов, предотвращать их провокации", - сказал он.

Рябков также отметил, что нет никаких проектов, которые могли бы прийти на смену Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). "От прошлой эпохи остались некоторые заготовки. Они фрагментарные и больше касаются методологии подхода к этой теме, нежели содержательной стороны и базовых составляющих подобных договоренностей. Но даже эти заготовки сегодня выглядят как некие реликты", - добавил замминистра.