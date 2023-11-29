Рябков не подтвердил информацию о контактах Оверчука и Блинкена в Сан-Франциско

Замглавы МИД РФ отметил, что никаких переговоров на тему политических вопросов у России и Соединенных Штатов "нет и не предвидится"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал подтверждать информацию о возможных контактах между вице-премьером России Алексеем Оверчуком и госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

"В блогосфере много что пишут. Я не подтверждаю эту информацию", - сказал он в интервью "Известиям", отвечая на вопрос о том, был ли диалог между Оверчуком и Блинкеном.

"Могу ответственно заявить, что контакты и в преддверии саммита АТЭС в Сан-Франциско, и по ходу этого мероприятия с американцами были, но они были на экспертном уровне и сводились по большому счету только к тематике разработки итогового документа, который в конце концов получился достаточно деловым и сбалансированным", - добавил Рябков.

По словам замминистра, никаких переговоров на тему политических вопросов у России и США "нет и не предвидится".

В Сан-Франциско 17 ноября завершился саммит АТЭС. Итоговые документы саммита, опубликованные накануне, касаются главным образом экономических вопросов, в них не упоминаются геополитические темы, в том числе ситуация на Украине и обострение палестино-израильского конфликта. Россия и США заявили, что декларация саммита была принята консенсусом.