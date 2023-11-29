Постпредство РФ заявило, что США сыграли деструктивную роль в ближневосточном конфликте

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Политика США деструктивно повлияла на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Чумаков, выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине.

"Деструктивную роль в нынешней эскалации сыграла и политика США, которые долгое время старательно закрывали глаза на продолжающееся строительство израильских поселений на оккупированных территориях, признали израильский суверенитет над оккупированными Голанскими высотами. В результате мы имеем сегодня беспрецедентных масштабов конфликт, который несет в себе риски расползания на весь регион Ближнего Востока", - сказал он.

Он добавил, что Россия неоднократно предупреждала о "бесперспективности и опасности такого курса Вашингтона" и прямо говорила, что "он может привести к трагическим последствиям".