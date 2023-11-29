Председателем парламента Приморского края избрали вице-губернатора

Антон Волошко стал единственным кандидатом на должность

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края на очередном заседании избрали спикером регионального парламента Антона Волошко, который в октябре был назначен вице-губернатором - заместителем председателя краевого правительства. Он стал единственным кандидатом на должность председателя, ранее ее занимал Александр Ролик, досрочно сложивший полномочия, став сенатором.

"При подсчете результатов тайного голосования счетная комиссия установила: изготовлено бюллетеней для тайного голосования - 39, выдано бюллетеней для тайного голосования - 37, при вскрытии урны, бюллетеней для голосования оказалось 37, из них недействительных - два. В список для тайного голосования была внесена всего одна кандидатура - Волошко Антона Анатольевича. При подсчете голосов мы получили следующий результат: за - 35 голосов, против - 0. Таким образом, Антон Анатольевич Волошко избран председателем Законодательного собрания Приморского края", - сообщили на заседании, трансляция которого велась на YouTube-канале регионального парламента.

В избрании председателя регионального парламента приняли участие 37 депутатов, 2 отсутствовали. Волошко - новый депутат заксобрания, в заседании он принял участие впервые.

Кандидатуру на выдвижение Волошко депутаты "Единой России" поддержали накануне, на очередном заседании партийной фракции в краевом парламенте. Представляя кандидатуру Волошко, секретарь регионального отделения партии, губернатор Приморья Олег Кожемяко упомянул его общественную деятельность и высокие компетенции в должности вице-губернатора, отвечающего за внутреннюю политику в регионе, выборы и взаимодействие с депутатским корпусом. "Единая Россия" имеет фракционное большинство - 22 из 40 депутатских кресел в региональном парламенте.

Волошко родился в 1980 году во Владивостоке, окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета, работал в Москве на федеральных телевизионных каналах до 2012 года, после вошел в команду Кожемяко. Последняя должность - вице-губернатор Приморского края, отвечающий за внутреннюю политику, выборы и взаимодействие с депутатским корпусом.