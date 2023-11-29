Верховный совет Хакасии утвердил кандидатуры четырех заместителей главы региона

Совет также согласовал министра финансов республики

АБАКАН, 29 ноября. /ТАСС/. Верховный совет Хакасии согласовал кандидатуры первого заместителя главы региона, трех заместителей главы и министра финансов республики, внесенные на рассмотрение республиканского парламента главой республики Валентином Коноваловым. Об этом передает корреспондент ТАСС с заседания сессии парламента региона.

Согласно конституции республики, Верховный совет дает согласие на утверждение первого заместителя главы региона и заместителей главы республики - зампредов председателя правительства, министра финансов Хакасии и полномочных представителей за пределами республики.

Первым заместителем главы - руководителем аппарата была утверждена Татьяна Курбатова, занимавшая эту должность с июня 2022 года. На должности заместителей главы согласованы Юрий Курлаев, Михаил Побызаков и Юлия Исмагилова, все они занимали эти посты. Министром финансов согласован Игорь Тугужеков. Кандидатов представлял Коновалов, поблагодаривший депутатов за поддержку.

"Мы очень внимательно рассмотрели на фракциях представленных кандидатов. Мы очень подробно и иногда очень предметно высказывали критические замечания, пожелания. Мы пошли на встречу главе республики в том, чтобы назначить всех тех, кто является его заместителями. С тем, чтобы правительство республики под председательством главы работало эффективно", - в свою очередь отметил председатель Верховного совета республики Сергей Сокол.

Правительство возглавляет глава региона, в состав входят первый заместитель и заместители главы республики, министры и председатели госкомитетов. Правительство региона слагает свои полномочия после избрания или переизбрания руководителя региона, члены кабмина продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Выборы главы региона и нового состава парламента республики прошли в единый день голосования в сентябре этого года. Главой республики был переизбран действующий руководитель региона Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ. По итогам выборов в Верховный совет Хакасии в сентябре этого года "Единая Россия" получила 34 из 50 мест в парламенте, 14 мандатов достались КПРФ, 2 - ЛДПР.