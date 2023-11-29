Захарова заявила, что РФ при подготовке к участию в СМИД ОБСЕ чинились "всяческие козни"

Официальный представитель МИД России отметила, что была внутренняя интрига среди западных стран

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российской стороне при подготовке к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии чинились "всяческие козни". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

"Могу сказать, что при подготовке к участию всех стран в Совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни, и была такая внутренняя интрига среди западных стран, часть из которых уже понимает, что довели ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, другая часть стран Запада "продолжает давить на педаль абсолютного русофобского угара".

"Организация создавалась, напомню, в самый пик противостояния систем - мир тогда был биполярным, - в самый разгар холодной войны, когда еще ощущение ужаса от Карибского кризиса было живо. Чтобы не было повторения подобного, чтобы найти точки соприкосновения, попытаться наладить мосты, создавалась эта организация, - указала дипломат. - Я думаю, что там было еще немало элементов, которые каждое из государств вкладывало в свое участие в этой структуре. Кто-то шел, протянув руку дружбы, по-настоящему искренне полагая, что нужно и важно развивать диалог. Кто-то, видимо, считал, что эти мосты будут мостами не дружбы, а переброски арсеналов для усугубления конфронтации. По-разному относились и использовали, и результаты были разные".

Она также отметила, что "сегодняшний день является проверкой" для ОБСЕ. "За последние годы эту организацию довели до крайней степени, которая уже является действительно ставшим перед всем вопросом - а дальше как? Дальше все будут смотреть на оккупацию этой структуры, которая приведет к ее разрушению, потому что она будет не нужна?" - обратила внимание официальный представитель МИД РФ.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря, на ней члены организации должны определиться с кандидатурой председательствующего государства.