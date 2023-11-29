В Приамурье мэр Шимановска и министр ЖКХ региона получили выговор за проблемы с отоплением

Губернатор Василий Орлов также попросил прокуратуру провести оценку работы руководства ресурсоснабжающей компании "Холдинг", которая закупала некачественный уголь

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил выговор министру ЖКХ Алексею Тарасову и мэру Шимановска Дмитрию Лебедеву за срыв подготовки к отопительному сезону. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное правительство.

"Губернатор объявил выговор мэру Шимановска и министру ЖКХ региона за проблемы с отоплением в городе", - говорится в сообщении.

Также Орлов попросил прокуратуру провести оценку работы руководства ресурсоснабжающей компании "Холдинг", которая закупала некачественный уголь. В настоящее время у компании сменился директор. Предыдущего руководителя сняли с должности из-за проблем с отоплением в Шимановске.

"У каждой ошибки есть имя и фамилия. Срыв подготовки к отопительному сезону - "расстрельная статья". Требую от глав личного контроля за прохождением отопительного сезона, в том числе за качеством угля, который поступает на котельные", - приводятся в сообщении слова Орлова.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что жители Шимановска жаловались на плохое отопление, недостаточно теплые батареи и отсутствие горячей воды. В администрации города этот факт подтвердили. Прокурорская проверка выявила снижение температурного режима на выходе из котельной и на входе в жилые дома, что является нарушением режима обеспечения населения коммунальными услугами. По факту выявленного нарушения прокуратура инициировала возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами) в отношении директора компании.

К проблеме подключилось министерство ЖКХ области. Была достигнута договоренность с компанией "Русский уголь" о поставке 26 тыс. тонн качественного топлива в котельные Шимановска с отсрочкой платежа. Первый завоз поступил 24 ноября и составил 410 тонн.

О проблеме

По информации министерства ЖКХ, проблемы с отоплением возникли из-за некачественного угля, который закупил "Холдинг". Компания должна была оперативно закупить высококалорийный уголь, но у предприятия на это не оказалось средств. Такая ситуация сложилась, в том числе из-за низкой платежной дисциплины жителей Шимановска. Собираемость платежей составляет всего 60%. С 2019 года задолженность горожан составляет более 100 млн рублей, из них направлено на принудительное взыскание 63,1 млн рублей. Отпускать уголь предприятию в долг отказались.