В ДНР заявили, что ВСУ при бегстве с позиций оставили около 200 тел сослуживцев

Советник главы республики Ян Гагин сообщил, что сейчас российские силы проводят эвакуацию тел украинских военнослужащих

ДОНЕЦК, 29 ноября. /ТАСС/. Украинские войска при бегстве с позиций под Донецком бросили около 200 тел сослуживцев, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Оставленные украинские позиции под Донецком усеяны огромным количеством тел украинских солдат, которые были брошены. Противник, убегая, даже не пытался их эвакуировать. Пока насчитали около 200", - сказал Гагин.

По информации советника, сейчас российские силы проводят эвакуацию тел украинских военнослужащих.

10 ноября советник главы ДНР сообщил ТАСС, что из-за бегства число военнослужащих ВСУ на позициях в первой линии обороны под Донецком сократилось минимум втрое.