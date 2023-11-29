"Новые люди" на съезде 24 декабря выдвинут своего кандидата в президенты РФ

Согласно избирательному законодательству, выборы главы государства должны состояться в середине марта 2024 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Партия "Новые люди" 24 декабря проведет съезд, на котором определит своего кандидата для участия в выборах президента РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"24 декабря состоится съезд партии "Новые люди". На нем выдвинут кандидатуру для участия в президентских выборах", - указывается в сообщении.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов. Известно, что "Единая Россия" проведет свой съезд 17 декабря, в ЛДПР запланировали съезд на 19 декабря, КПРФ - 23 декабря. "Справедливая Россия - За правду" ранее заявила о намерении поддержать действующего президента РФ Владимира Путина в случае его участия в выборах.