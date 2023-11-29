Источник: директор департамента покинул МИД из-за отставания по задачам цифровизации

Отставки и назначения

Исполняющим обязанности директора назначен заместитель Сергея Кирюшина Николай Мельников

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сергей Кирюшин больше не занимает должность директора департамента информационного обеспечения (ДИО) МИД РФ, сообщил источник ТАСС.

"МИД РФ покинул директор ДИО Кирюшин", - отметил собеседник агентства. В департаменте подтвердили, что исполняющим обязанности директора назначен заместитель Кирюшина Николай Мельников.

Источники ТАСС связывают смену в руководстве департамента с "низкими темпами цифровизации, не дающими заявленного результата".

58-летний Сергей Кирюшин возглавлял департамент с апреля 2022 года.