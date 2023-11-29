Захарова заявила, что визит генсека НАТО на Балканы носил провокационный характер

По словам официального представителя МИД РФ, Йенс Столтенберг "пытался вклиниться во внутренние дела Боснии и Герцеговины"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Балканы носил провокационный и деструктивный характер с намерением раскачать ситуацию в регионе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пребывание Столтенберга в Боснии и Герцеговине, в Сербии носило явно провокационный характер. Он пытался вклиниться во внутренние дела Боснии и Герцеговины, форсировать сближение этого государства с североатлантическими структурами, напористо предлагал наращивать сотрудничество Белграду, несмотря на нейтральный статус Сербии, обвинял Россию во всех грехах, подавал <...> так, что якобы они ведут работу по распространению, - адресуя этот тезис нам, - дезинформации и расшатыванию ситуации на Балканах", - сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что эта поездка Столтенберга на Балканы стала очередным свидетельством "деструктивного курса Североатлантического блока, направленного на усиление затягивания стран региона внутрь этой структуры, которые пока остаются вне пределов альянса".

"Исходим из того, что НАТО должна прекратить свою политику дестабилизации Балкан, насаждения там своих порядков, создания новых разделительных линий, - отметила Захарова. - Как показывает история, влияние альянса на Балканах всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями".