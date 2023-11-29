Встреча глав МИД прикаспийских государств состоится в Москве 5 декабря

В ходе встречи планируется рассмотреть "широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес с акцентом на приоритеты развития прикаспийского сотрудничества", отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Встреча глав МИД прикаспийских государств состоится 5 декабря в Москве под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"5 декабря в Москве под председательством министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова запланирована встреча министров иностранных дел прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана", - сказала Захарова.

Она указала, что это мероприятие запускает новый регулярный министерский диалог в рамках мандата, согласованного на шестом каспийском саммите в Ашхабаде в июне 2022 года.

Также дипломат отметила, что в ходе встречи планируется рассмотреть "широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес с акцентом на приоритеты развития прикаспийского сотрудничества". На полях СМИД этого формата запланирован ряд двусторонних встреч Лаврова с его коллегами, добавила Захарова.