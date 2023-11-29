Титов заявил, что Россия и КНР должны быть партнерами и стратегическими друзьями

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и вице-председатель КНР Хань Чжэн

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и вице-председатель КНР Хань Чжэн

Сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития выразил благодарность китайской стороне за продуктивное двустороннее сотрудничество

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай должны не только укреплять отношения всеобъемлющего партнерства, но и позиционировать друг друга в качестве друзей, объединяемых стратегическими связями. Об этом заявил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с вице-председателем КНР Хань Чжэном.

"И если правильно поставить главную задачу, которую решает наш комитет, это не только, чтобы мы стали стратегическими партнерами, чего мы уже добились, но и стали стратегическими друзьями", - подчеркнул он.

Как отметил Титов, Москва и Пекин активно взаимодействуют друг с другом. Он также выразил благодарность китайской стороне за продуктивное двустороннее сотрудничество.

"Надо сказать, что мы действительно провели очень много различных мероприятий, <...> что создает новую атмосферу дружбы между нашими народами", - добавил сопредседатель комитета.

Титов с 29 ноября по 1 декабря находится с визитом в КНР. В составе делегации - заместитель председателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Виктор Звагельский, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент "Опора России" Александр Калинин.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году руководителями двух стран. 30 ноября в Пекине состоится его пленарное заседание.