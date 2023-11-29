Сопредседатель комитета дружбы РФ и Китая встретился с вице-председателем КНР

Стороны отметили динамичное развитие отношений двух стран

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в среду встретился с вице-председателем КНР Хань Чжэном. Стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, передает корреспондент ТАСС.

Встреча прошла в пекинском Доме народных собраний (парламент). "Отношения между нашими странами за это время [с момента создания межправительственного комитета] развивались беспрецедентными темпами и сегодня находятся на самой высокой точке своего развития", - подчеркнул Титов.

Как он уточнил, российско-китайские связи "по праву характеризуются как лучшие за всю историю", определяются как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.

Хань Чжэн подчеркнул, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина партнерские отношения двух государств продолжают динамично и устойчиво формироваться. Он отметил, что за 26 лет со дня учреждения Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития сопредседатели обеих сторон проделали большую работу ради успешного продвижения плодотворного сотрудничества между Китаем и РФ.

Борис Титов с 29 ноября по 1 декабря находится с визитом в КНР. В составе делегации - заместитель председателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Виктор Звагельский, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент "Опора России" Александр Калинин.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году руководителями двух стран. 30 ноября в Пекине состоится его пленарное заседание.