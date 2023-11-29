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обновлено 29 ноября, 08:49
Палестино-израильский конфликт

Захарова сочла слова Байдена о решении ближневосточной проблемы признанием правоты РФ

Президент США ранее заявил о необходимости двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Заявление президента США Джо Байдена о двухгосударственном решении палестино-израильского конфликта является признанием того, что российская позиция по этой проблеме единственно правильная. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы действительно обратили внимание на то, что заявление президента США [Джо Байдена] <...> было сделано, а означает оно фактическое признание того факта, что наша исконная позиция, которой мы придерживались и которую мы как раз продвигали в международных делах применительно к урегулированию палестино-израильского конфликта, единственно правильное", - сказала она. 

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