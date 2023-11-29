Захарова сочла слова Байдена о решении ближневосточной проблемы признанием правоты РФ

Президент США ранее заявил о необходимости двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Заявление президента США Джо Байдена о двухгосударственном решении палестино-израильского конфликта является признанием того, что российская позиция по этой проблеме единственно правильная. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы действительно обратили внимание на то, что заявление президента США [Джо Байдена] <...> было сделано, а означает оно фактическое признание того факта, что наша исконная позиция, которой мы придерживались и которую мы как раз продвигали в международных делах применительно к урегулированию палестино-израильского конфликта, единственно правильное", - сказала она.