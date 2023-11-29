Соглашение РФ и Украины о пересечении государственной границы прекратило действие

Документ предусматривал упрощенное пересечение границы жителями приграничных регионов двух стран

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Соглашение между РФ и Украиной о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов прекратило свое действие 9 ноября. Соответствующее сообщение МИД РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"9 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Российской Федерации и Украины, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года", - говорится в документе.

В декабре 2022 года кабмин Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с правительством России о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов двух стран. Документ предусматривал упрощенное пересечение границы указанными категориями граждан.

Ранее также прекратило действие соглашение Москвы и Киева о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска на границе.

С 1 июля 2022 года на Украине действует визовый режим для граждан России. Решение было принято украинским правительством по инициативе президента Владимира Зеленского. Украинские власти утверждают, что визовый режим вводится для противодействия угрозам нацбезопасности. В Москве указывают, что его невозможно реализовать в условиях, когда Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, и это решение лишь демонстрирует неадекватность официального Киева.