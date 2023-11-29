МИД РФ получил ноту Финляндии о решении закрыть последний КПП на границе

Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Хельсинки планирует реализовать этот план с 30 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия 29 ноября получила ноту от Финляндии о решении закрыть с 30 ноября последний работавший пункт пропуска на границе. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня, 29 ноября, наша страна официально получила ноту посольства Финляндии в Москве, оно уведомляет российскую сторону о решении финских властей закрыть с 30 ноября самый северный пункт пропуска - "Рая-Йоосеппи". Таким образом, будут закрыты все пункты пропуска на российско-финляндской границе", - сказала она.

По словам Захаровой, финская сторона уведомила, что введенные ограничения будут действовать до 14 декабря.

Как сообщил 27 ноября портал Yle, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с РФ "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России) будет закрыт. Все КПП на границе с РФ будут закрыты с 30 ноября по 13 декабря. Представитель пограничной службы Матти Сарасмаа уточнил, что железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией продолжится. Агентство Reuters со ссылкой на финское правительство сообщило, что ограничения на границе с РФ не будут затрагивать грузовой транспорт.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП, оставив только "Рая-Йоосеппи". Однако власти республики не исключили вероятность полного закрытия пропускных пунктов, если они посчитают, что поток нелегальных мигрантов не иссяк. Финский премьер-министр заявил, что в случае необходимости его страна может закрыть всю границу с Россией.