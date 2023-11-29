К работе по освещению СМИД ОБСЕ не допустили трех журналистов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сейчас идет процесс подготовки российской делегации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Три представителя российских СМИ не были допущены к работе по освещению Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается журналистов, трех представителей российских СМИ не допустили до работы по освещению Совета министров иностранных дел ОБСЕ, и, в частности, по освещению работы российской делегации", - сказала она.

При этом дипломат отметила, что сейчас идет процесс подготовки российской делегации. "Я могу действительно подтвердить, что козни строились, мы об этом говорили и объясняли, что эта заряженность определенной части западного сообщества на противодействие России внутри ОБСЕ привела их к печальному результату, а именно буквально к разрушению самой организации изнутри. Потому что структура эта создавалась как диалоговая площадка, и, если уничтожать возможности для этого диалога и делать так, чтобы слышно было только одну точку зрения, тогда зачем в принципе эта организация, она теряет свой смысл", - указала Захарова.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря, на ней члены организации должны определиться с выбором председательствующего государства.