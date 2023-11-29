Захарова: слова Зеленского о кораблях НАТО для защиты судов прикрывают авантюры Киева

По словам дипломата, Россия учтет возможность сопровождения кораблями альянса следующих с Украины судов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о необходимости охраны следующих из Украины судов кораблями НАТО являются абсолютным прикрытием для новых военных авантюр Киева, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявление Зеленского говорит о том, что милитаризация киевского режима странами НАТО не прекращается ни на минуту, используются для этого любые мотивы. Декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Черного моря", - сказала она на брифинге.

По ее словам, РФ учтет возможность сопровождения кораблями НАТО судов, следующих с Украины. "Нет сомнений, что Киев и западники прикрываются благими намерениями и целенаправленно ведут дело к дальнейшей дестабилизации в Черноморском регионе и хотят эскалации кризиса. Если все это случится, то будет учитываться российским военным командованием при планировании операций в бассейне Черного моря", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о том, как возможное сопровождение кораблями НАТО судов, следующих с Украины, повлияет на безопасность в Черноморском регионе.