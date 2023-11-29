Мишустин заявил о выполнении около 90% согласованных планов в рамках Союзного государства

В общей сложности, сообщил российский премьер, подготовлено 200 нормативных актов, из них принято уже около 140

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Москва и Минск выполнили более 90% интеграционных мероприятий, согласованных в рамках Союзного государства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совмина Союзного государства.

"Сегодня мы находимся на ответственном этапе - близится к завершению работа над основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024-2026 годов", - указал председатель правительства России.

По его словам, "выполнено большинство - около 90% - из свыше 990 согласованных мероприятий". "Заложена основа для проведения единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общего транспортного рынка и правил конкуренции, правового пространства для бизнеса и наших граждан, обеспечения равных возможностей для потребителей", - перечислил результаты Мишустин.

В общей сложности, сообщил российский премьер, подготовлено 200 нормативных актов, из них принято уже около 140.

Как отметил Мишустин, важно, что интеграционное взаимодействие России и Белоруссии продолжает развиваться. "Вместе последовательно достигаем целей, которые поставили перед нами президенты - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Прежде всего - по укреплению прямых контактов и связей людей и компаний, предприятий наших стран", - резюмировал он.