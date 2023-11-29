Мишустин заявил, что Москва и Минск дорожат своей дружбой

Народы РФ и Белоруссии объединяют культурные, духовные и нравственные ценности, считает российский премьер

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия дорожат своими дружескими отношениями, а народы двух стран объединяют общие духовные и культурные ценности, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

"Наши народы объединяют культурные, духовные и нравственные ценности. Мы дорожим традициями дружбы", - подчеркнул он.

Мишустин напомнил, что предстоящий год - юбилейный для значимых событий общей истории. "Мы отметим 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. И 25-летие подписания Договора о создании Союзного государства", - пояснил он.