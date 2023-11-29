Премьеры РФ и Белоруссии доложат Путину и Лукашенко об итогах заседания

Так, глава российского кабмина Михаил Мишустин уверен, что результаты работы "придадут важный импульс интеграционному строительству, будут способствовать дальнейшему развитию многопланового сотрудничества братских народов"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ключевые договоренности, которые будут достигнуты по итогам заседания Совета министров Союзного государства 29 ноября, будут доложены президентам России и Белоруссии, анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Наиболее важные решения, которые мы сегодня обсудим, будут представлены президентам Российской Федерации и Республики Белоруссия - Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко", - отметил глава российского кабмина, открывая заседание Совмина.

Мишустин уверен, что результаты работы "придадут важный импульс интеграционному строительству, будут способствовать дальнейшему развитию многопланового сотрудничества братских народов".

В Совет министров Союзного государства входят премьеры России и Белоруссии, министры иностранных дел, экономики и финансов. Также в него включены госсекретарь Союзного государства и руководители основных отраслевых органов управления.