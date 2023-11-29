Премьеры РФ и Белоруссии обсудили планы сотрудничества на ближайшие годы

Обсуждаемый сторонами проект "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства" включает в себя 10 разделов, которые охватывают задачи по проведению согласованной макроэкономической и налоговой, а также промышленной и аграрной политики

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства предложил коллегам из Белоруссии обсудить основные направления сотрудничества на следующие три года.

"У нас насыщенная повестка дня. Сегодня рассмотрим проект "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства" на следующую трехлетку", - сказал глава российского кабмина, открывая встречу.

Как пояснил Мишустин, документ включает в себя 10 разделов, которые охватывают задачи по проведению согласованной макроэкономической и налоговой, а также промышленной и аграрной политики. Некоторые его положения касаются расширения сотрудничества в таможенной сфере, создания общего финансового рынка и объединенных энергетических рынков, наращивания взаимодействия во многих других секторах.

"В конечном счете такая работа должна способствовать повышению качества жизни граждан, открыть дополнительные возможности для предпринимателей обеих стран", - указал премьер РФ.