Пушилин: ВСУ стали регулярно наносить повторные удары по гражданским объектам в ДНР

Они делают это, чтобы ранить спасателей и медиков, которые приезжают на помощь, сообщил глава региона

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Украинские войска стали регулярно наносить повторные удары по гражданской инфраструктуре в ДНР, чтобы ранить спасателей и медиков, которые приезжают на помощь. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Самое плохое в этом то, что противник начал с достаточной регулярностью использовать запрещенные методы, что идет повреждение объектов критической гражданской инфраструктуры, приезжают спасатели, скорая помощь, идет повторный обстрел. Это влечет ранение, а иногда и гибель тех, кто приходит спасать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, пока линия фронта не сдвинется, обстрелы будут продолжаться. "Мы видим, что пока под обстрелами находится сам Донецк, самые опасные районы - Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский. Здесь пока ситуация кардинально не поменялась", - сказал Пушилин.

Глава республики отметил, что украинские войска, помимо Донецка, регулярно обстреливают Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки - города-спутника Донецка, а также Ясиноватую и Горловку.