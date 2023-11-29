Рябков и посол Бразилии обсудили сотрудничество в рамках БРИКС

По данным МИД РФ, стороны также обсудили "вопросы российско-бразильского сотрудничества, включая график предстоящих двусторонних контактов"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили на встрече сотрудничество двух стран в рамках БРИКС в свете предстоящего председательства России в объединении. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в рамках БРИКС в контексте предстоящего российского председательства в объединении", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что стороны в ходе беседы также обсудили "вопросы российско-бразильского сотрудничества, включая график предстоящих двусторонних контактов". "Состоялся также обмен мнениями по некоторым аспектам текущей международной повестки дня", - добавили в МИД РФ.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.