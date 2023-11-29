Депутат от КПРФ Блоцкий после ухода из ГД продолжит работу с партией

Он сосредоточится на вопросах сельского хозяйства и международного сотрудничества, сообщил первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Член фракции КПРФ в Госдуме Владимир Блоцкий досрочно сложит депутатские полномочия, при этом он продолжит работу с партией, сосредоточившись на вопросах сельского хозяйства и международного сотрудничества. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Решение о том, что депутат от КПРФ Владимир Блоцкий сложит полномочия, согласовано с ЦК КПРФ. Он продолжит работать с партией и фракцией. После того, как покинет Госдуму, Владимир Николаевич сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства", - сказал Афонин, выразив уверенность, что "Блоцкий использует опыт работы народных предприятий в практической деятельности и достигнет высоких результатов".

По словам Афонина, вторым направлением работы Блоцкого "станет укрепление международного и двустороннего сотрудничества с Китаем, а также странами Африки и Латинской Америки".

"Решение о замещении вакантного мандата президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством - в первой половине декабря", - резюмировал Афонин.

Согласно проекту постановления о прекращении полномочий Блоцкого, опубликованному в думской электронной базе, он покинет Думу 4 декабря. Блоцкий был избран по партийным спискам, поэтому решение о передаче его мандата примет партия. В Думе он занимал должность зампредседателя комитета по аграрным вопросам.