Посольство РФ в Израиле приветствовало освобождение из Газы пережившей Холокост Яфы Адар

В диппредставительстве отметили, что освобождение стало возможным в том числе благодаря настойчивым усилиям российских официальных лиц в тесном сотрудничестве с израильской стороной

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Израиле выразило удовлетворение в связи с возвращением из сектора Газа удерживавшейся там пережившей Холокост израильтянки Яфы Адар.

"С большим удовлетворением обратили внимание на то, что среди переданных 24 ноября властям Израиля удерживавшихся в секторе Газа израильтян была также Яфа Адар (Yaffa Adar) - 85-летняя женщина, пережившая Холокост. Искренне приветствуем ее освобождение и отмечаем, что оно стало возможным в том числе благодаря настойчивым усилиям российских официальных лиц в тесном сотрудничестве с израильской стороной, в частности, с министром по делам разведки Гилой Гамлиэль, и другими заинтересованными представителями в регионе", - сообщила пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве.

"Продолжим предпринимать целенаправленные шаги с тем, чтобы несколько внуков выживших в Холокосте, которые до сих пор удерживаются в секторе Газа, смогли также благополучно вернуться домой в самое ближайшее время", - добавили в российском диппредставительстве.