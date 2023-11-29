РФ и Белоруссия приняли документы о модернизации тылов и помощи Донбассу

Церемония их подписания проходила с участием премьеров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Представители России и Белоруссии подписали несколько документов по итогам заседания Совета министров Союзного государства. Церемония проходила с участием премьеров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.

В их числе - постановление об оказании гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и образовательным организациям ДНР и ЛНР. Также принято постановление "О программе Союзного государства "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" на 2023-2027 годы".

Утверждены документы и по другим направлениям сотрудничества Москвы и Минска. Так, подписана резолюция об улучшении подготовки специалистов в сфере высоких технологий. Одно из постановлений посвящено реализации Концепции миграционной политики Союзного государства в 2022-2026 годах. Определены задачи по выполнению Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года.

Также приняты резолюции "Об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" и "О проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства".