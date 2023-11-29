РФ и Белоруссия готовят программу Союзного государства по ядерной безопасности

В частности, стороны разрабатывают совместное предложение технических решений, которые позволят минимизировать объем отходов, подлежащих финальной изоляции

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия намерены принять программу Союзного государства в области обращения с радиоактивными отходами, ядерной и радиационной безопасности, сообщает пресс-служба АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома).

В частности, отмечается в сообщении, готовится совместное предложение по разработке технических решений, которые позволят минимизировать объем отходов, подлежащих финальной изоляции. В рамках этой работы предполагаются создание расчетно-экспериментальной базы для обоснования долговременной безопасности пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), разработка цифровой модели ПЗРО для сопровождения его жизненного цикла, а также подготовку кадров для эксплуатирующих организаций.

Кроме того, в рамках Союзного государства планируется разработать отдельную программу развития собственной технологической базы по производству систем детектирования ионизирующего излучения. "Реализация мероприятий программы позволит сформировать <…> типовое решение, которое поможет обосновать и выбрать площадку сооружения пункта захоронения радиоактивных отходов как на территории Республики Беларусь, так и на территории других государств, заинтересованных в создании национального ПЗРО", - цитирует пресс-служба директора по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов и обращению с РАО АО "ТВЭЛ" Эдуарда Никитина.

По словам заместителя начальника Госатомнадзора Белоруссии Леонида Дедуля, определить площадку для размещения ПЗРО на территории республики необходимо уже в 2025 году, чтобы к 2028-2029 годам выйти на этап строительства. Планируется, что первая очередь республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов будет запущена в 2030 году. "Эта работа будет проделана в том числе с применением результатов выполнения программ Союзного государства и с привлечением российских специалистов. Госкорпорация "Росатом" и базовая организация СНГ оказывают нам максимальную поддержку", - подчеркнул Дедуль, чьи слова приводятся в сообщении.

АО "ТВЭЛ" с 2019 года является отраслевым интегратором по направлению бизнеса "Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращение с сопутствующими радиоактивными отходами". Интегратор консолидирует компетенции и референции отрасли, реализует разработку и апробацию новых технологий, реализует все этапы работ от подготовки и реализации вывода из эксплуатации до обращения с сопутствующими РАО и реабилитации территорий. ТВЭЛ также является базовой организацией государств - участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации.