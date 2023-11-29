Богданов и посол ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт

Встреча прошла по просьбе посла Объединенных Арабских Эмират

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер обсудили на встрече ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и график предстоящих двусторонних контактов.

"Проведен также обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

В МИД РФ добавили, что стороны в ходе беседы "обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, включая график соответствующих двусторонних контактов".

Встреча прошла по просьбе посла Объединенных Арабских Эмират.