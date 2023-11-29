ГД разрешила силовикам оплачиваемую деятельность в спорте высших достижений

Речь идет в том числе о сотрудниках органов внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, разрешающий военнослужащим и лицам, проходящим специальную службу, заниматься оплачиваемой деятельностью в сфере спорта высших достижений в случае их участия в мероприятиях в качестве спортсменов, включенных в сборные команды РФ. Речь идет в том числе о сотрудниках органов внутренних дел, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения.

Инициатива была внесена в Думу группой депутатов в апреле 2022 года, однако правительство инициативу не поддержало, отметив в ней противоречие, связанное с отнесением деятельности в сфере спорта высших достижений к деятельности по выполнению служебных обязанностей военной службы. В мае 2023 года депутаты внесли в Госдуму новую редакцию законопроекта, которую в кабмине поддержали с учетом замечаний. Поправки предлагается внести в законы "О статусе военнослужащих", "О Федеральной службе безопасности", "О службе в таможенных органах РФ", а также в законы о службе в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, Федеральной службе исполнения наказания.

По действующим нормам такие лица не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, если речь не идет о педагогической, научной или иной творческой деятельности, которая не препятствует исполнению их обязанностей. Законопроект предлагает разрешить таким гражданам совмещать службу в том числе с участием в спортивных мероприятиях в качестве спортсменов, включенных в списки кандидатов в сборные команды РФ. При этом такое их участие в спортивных мероприятиях не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как указывали авторы инициативы, сейчас весомую долю спортсменов высокого класса составляют граждане, состоящие на госслужбе РФ. При этом, отмечали депутаты, действующие нормы не позволяют таким лицам заниматься другой оплачиваемой деятельностью, получать денежные и имущественные вознаграждения, выезжать в служебные командировки за границу. Законопроект предлагает устранить имеющиеся в законе противоречия, "что позволит обеспечить правомерное и адресное предоставление спортсменам высокого класса, состоящим на государственной службе, денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения своего спортивного мастерства".