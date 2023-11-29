МИД РФ выразил надежду на возвращение Японии к принципам добрососедства

Замглавы ведомства Андрей Руденко также заявил о сожалении по поводу курса Токио, "проводимого под давлением США"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял японского посла Тоёхису Кодзуки по случаю завершения его дипломатической миссии в Москве, выразил надежду, что Япония вернется к принципам добрососедства и взаимовыгодного партнерства в отношениях с Россией. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Была высказана надежда на то, что официальный Токио осознает пагубность этой линии, противоречащей его собственным национальным интересам, и вернется к принципам добрососедства и взаимовыгодного партнерства в отношениях с Россией", - говорится в сообщении.

С российской стороны послу также выразили сожаление по поводу курса Токио, "проводимого под давлением США". "[Курс Японии направлен] на слом двусторонних связей, демонтаж накопленного за последние десятилетия конструктивного фундамента сотрудничества между нашими странами", - добавили в ведомстве.