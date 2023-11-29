Представители МИД РФ и ООН обсудили вопросы безопасности в сфере ИКТ

Стороны высказались в пользу продолжения деятельности Рабочей группы открытого состава Организации вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов обсудил с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в формате видеоконференции вопросы безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

"Они обменялись мнениями об итогах дискуссии по безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ООН в 2023 г., в том числе в рамках Первого комитета Генеральной Ассамблеи, - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора, состоявшегося 28 ноября. - Собеседники приветствовали прогресс, достигнутый Рабочей группой открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025, и высказались в пользу продолжения ее деятельности".