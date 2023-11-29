Ульянов: постпред Эстонии обвинила РФ в нарушениях на ЗАЭС, не приведя доказательств

Как напомнил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене, согласно докладу МАГАТЭ, у агентства нет претензий к России

ВЕНА, 29 ноября. /ТАСС/. Эстония на сессии Совета управляющих МАГАТЭ обвинила Россию в нарушениях в ходе ротации экспертов на ЗАЭС, но не смогла привести доказательств. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Она [представитель Эстонии] призвала нас не чинить препятствий в ходе ежемесячной ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Пришлось напомнить, что специалисты агентства находятся на станции по нашему приглашению и мы, естественно, всецело содействуем им в процессе ротации. <...> Попросили эстонку привести хоть один пример неправильных действий российской стороны. Не ожидавшая этого женщина откровенно вошла в ступор", - написал дипломат в Telegram-канале.

Ульянов добавил, что представитель Эстонии так и не смогла привести примеров нарушений. Российская сторона напомнила, что, согласно докладу самого агентства, у МАГАТЭ нет претензий к РФ.

"Посоветовали ей впредь лучше готовиться к заседаниям. Народ в зале посмеивался", - написал Ульянов.