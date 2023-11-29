Путин заявил, что РФ довольно быстро слезает с "технологической иглы" Запада

По словам президента, он понимает, что в научной сфере есть уникальные вещи, которые производятся в единичных экземплярах

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Западные страны думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

"Наши так называемые, - во всяком случае мы их так называли, - партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро", - указал глава государства.

Он отметил, что перед встречей с учеными осмотрел выставку проекта "Наша лаба" (проект представляет собой базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалах) и указал, что это очень важная работа. Глава государства также привел в пример слова одной из участниц беседы, которая сказала, что раньше российские исследовали покупали за границей, а теперь "вынуждены" покупать в России.

"Да, это важно. Почему? Потому что появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, то появился экономический стимул производить. Когда можно было все купить за границей, то и не было внутреннего рынка", - пояснил Путин.

По его словам, в этой сфере есть одна важная вещь, "она простая, примитивная, но работающая" - это конкуренция. Путин отметил, что понимает - в научной сфере есть уникальные вещи, которые производятся в единичных экземплярах. "Но тем не менее, когда мы говорим о каком-то массовом производстве, должна быть конкуренция, чтобы обеспечить качество", - подчеркнул президент.