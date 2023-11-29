В посольстве РФ отвергли тезис немецкой газеты по теме голода в СССР

Tagesspiegel утверждала, что "в России до сих пор голодомор сводят к череде неурожаев"

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Германии опровергло тезис публикации в немецкой газете Tagesspiegel на тему массового голода в СССР в 1930-е годы. Издание утверждало, что "в России до сих пор голодомор сводят к череде неурожаев".

"Данный тезис не имеет ничего общего с действительностью, - говорится в комментарии дипмиссии. - На основе научного анализа архивных документов в российском историческом и экспертном сообществе давно имеется широкой консенсус относительно причин голода, затронувшего все основные зернопроизводящие регионы СССР, в том числе в РСФСР, в советских Казахстане, Белоруссии и на Украине. Эти причины кроются в совокупности негативных природных факторов и ошибок советского руководства". При этом, указали в посольстве, "отсутствуют какие-либо основания для рассмотрения общей для народов СССР трагедии в качестве целенаправленного "истребления" отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам". В комментарии отмечается, что "на указанных научно-исторических оценках базируется официальная позиция российского руководства в отношении соответствующих трагических событий".

"Надеемся, что из соображений журналистской этики редакция газеты Tagesspiegel скорректирует утверждение, грубо искажающее действительность", - подчеркнули в посольстве.

Голод в СССР

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана, повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек). В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада Украины приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

В 2014 году руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов и директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина представили книгу "Голод в СССР. 1929-1934 годы", которую подготовили совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Из работы следовало, что голод вызвал ряд факторов, ключевым из которых стала политика вывоза сельхозпродукции за рубеж для проведения форсированной индустриализации Советского Союза, а также период неурожая. Кроме того, авторы доказали, что никакого национального подхода у интернациональной власти быть не могло и национального геноцида не было.