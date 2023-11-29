Захарова: граждане Молдавии должны отстоять православие, видя итоги раскола на Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что очень многое из богатого наследия, утерянного в других бывших республиках СССР, у граждан Молдавии сохранилось

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Верующие в Молдавии должны отстоять каноническую православную церковь, видя тяжелые последствия раскола на Украине. Такое мнение высказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после церемонии закладки храма святого благоверного князя Димитрия Донского - Патриаршего подворья в Северном Бутове.

Ранее бывший глава Молдавии Игорь Додон обвинил действующего президента Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности в намерении уничтожить Православную церковь Молдавии (самоуправляемая церковь в составе РПЦ). Он сообщил, что власти аннулировали соглашение о передаче Молдавской митрополии большей части церквей в республике, которые были построены во времена Российской империи, и призвал прихожан защитить свои храмы.

"Я вам так хочу сказать: очень многое зависит от самих людей. Можно говорить о политических силах, о политических партиях, можно говорить о влияниях или контрмерах, но люди видят примеры перед собой. Они видят пример Украины, они видят примеры других стран - они могут сравнивать и могут этому противостоять. Сила веры у молдаван огромная, колоссальная", - сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, существует ли угроза развития ситуации с канонической церковью в Молдавии по украинскому сценарию.

При этом она обратила внимание на то, что очень многое из богатого наследия, утерянного в других бывших республиках СССР, у граждан Молдавии сохранилось.

"На уровне традиции, на уровне культуры - по-разному, но они сохранили эту веру в себе. Пусть посмотрят, пусть увидят - не только посмотрят, но и увидят, - что творится с нашими братьями, с украинцами, которых просто истязают, на кресте практически распяли - пусть увидят и сделают все для того, чтобы сохранить свою веру и свою церковь", - добавила официальный представитель МИД.

Церковь в Молдавии

На прошлой неделе Православная церковь Молдавии по итогам совещания ее предстоятеля митрополита Владимира с настоятелями церквей и монастырей подтвердила свой действующий статус в качестве самоуправляемой части Русской православной церкви на фоне перехода ряда священников в состав Румынской православной церкви. В сентябре с призывом перехода в Румынскую церковь выступила действующая на территории Молдавии Бессарабская митрополия Румынского патриархата. В ноябре к Румынской церкви примкнули настоятели пяти приходов, которые затем были лишены своих должностей.

В свою очередь представитель Бессарабской митрополии Иоанн Мариан сообщил 28 ноября, что правительство Румынии выделит €2 млн для строительства в Молдавии двух кафедральных соборов в Кишиневе и Бельцах для румынской митрополии. По его словам, в настоящее время идут переговоры с властями Молдавии о выборе места для строительства церквей.

Православная церковь Молдавии была основана в 1813 году и в настоящее время насчитывает более 1,2 тыс. приходов, в ее составе шесть епархий. В 1992 году на территории Молдавии появилось представительство автокефальной Румынской православной церкви, на регистрацию которого долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола Молдавская митрополия и правительство республики. Однако в 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последнее время обострился в связи с событиями на Украине.