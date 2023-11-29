Небензя заявил, что палестинцы для Запада являются людьми второго сорта

Запад не заинтересован в их защите, отметил постпред РФ при ООН

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

"За эти недели стал очевидным один крайне неприглядный факт: для Запада палестинцы - это люди второго сорта, в защите интересов которых он попросту не заинтересован. Это главная причина проблем, с которыми совет сталкивается при выработке решений", - сказал дипломат.

"Почти два месяца международное сообщество, гумагентства, НПО и простые граждане призывают совет потребовать от сторон немедленно прекратить огонь. Россия говорит об этом с самого начала эскалации, - отметил Небензя. - Но этот призыв до сих пор не реализован. А ведь устойчивое прекращение огня - это не просто моральный императив, это единственная гарантия действенного гумреагирования, которое попросту не может осуществляться в условиях боевых действий".

Российский постпред констатировал, что принятая СБ ООН ближневосточная резолюция из-за позиции США предусматривает лишь гуманитарные паузы, в ней отсутствует механизм мониторинга выполнения ее положений. "Ее изначально верный посыл оказался стараниями США крайне выхолощенным и не содержит требования о прекращении огня, как не предусматривает и практических мер по обеспечению широкого и беспрепятственного доступа к нуждающимся, оказания помощи пострадавшим", - подчеркнул Небензя.

15 ноября СБ ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Из 15 членов совета документ поддержали 12, а Великобритания, Россия и США воздержались от голосования. Совбез отклонил поправку Москвы к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий.