Россия предложила расширить мандат миротворцев ООН на Ближнем Востоке

Миссия располагает более чем 200 военных наблюдателей, число которых может быть увеличено, отметил постпред РФ при ООН

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Россия считает, что одним из вариантов реализации положений ближневосточной резолюции Совета Безопасности всемирной организации могло бы стать расширение роли Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП).

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Ожидаем, что генсекретарь ООН, как это предписано резолюцией 2712, как можно скорее представит предложения по конкретным опциям организации механизма мониторинга ее выполнения, - сказал он на заседании СБ ООН по Ближнему Востоку. - Одним из вариантов могло бы стать расширение мандата Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия. Данная миссия располагает более чем двумя сотнями военных наблюдателей, число которых может быть увеличено и которые могут быть задействованы при условии соответствующего наращивания ресурсного обеспечения. Мы требуем от генерального секретаря проработать эту опцию либо предложить альтернативную".

ОНВУП стал первой в истории миротворческой миссией ООН, созданной для обеспечения соблюдения соглашений о прекращении огня в Палестине в соответствии с резолюцией 50 СБ ООН от 29 мая 1948 года. Военные наблюдатели от этого органа присутствуют на юге Ливана и Голанских высотах, в Бейруте, Дамаске и Иерусалиме.