Путин 1 декабря встретится с Сечиным

Президент отметил, что планирует поговорить с главой "Роснефти" о финансировании геномных исследований

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что планирует в пятницу, 1 декабря, встретиться с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Я с Игорем Ивановичем Сечиным поговорю [о финансировании геномных исследований]. Мы с ним послезавтра увидимся. Как раз у нас с ним в плане встреча в пятницу", - сообщил Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.

Накануне, 30 ноября, запланировано проведение онлайн-заседания мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+.

